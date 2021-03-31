В Кремле заявили, что военные действия на Донбассе могут возобновиться. При это РФ обвинила украинские власти в провокациях.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В Кремле заявили, что Киев может пойти на провокационные действия, которые способны привести к возобновлению войны в Украине.

— Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть, — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность участия России в этой войне на стороне Донбасса, представитель Кремля добавил: «Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была».

Ранее Служба безопасности Украины раскрыла в Славянске импровизированный склад оружия, устроенный боевиками — оперативники изъяли мины, карты-схемы с координатами стратегических объектов и инфраструктуры Донбасса, тротилл и почти тысячу патронов разного калибра.