Человек по имени Филипп Христодулу загрузил приложение цифрового кошелька для криптовалюты в Appstore и ввел туда свои данные. Однако приложение оказалось мошенническим и лишь создавало видимость авторитетной компании, с его кошелька украли биткоинов на 600 тисяч долларов.

Об этом сообщает портал Futurism.

Утративший свои сбережения мужчина обвиняет компанию больше, чем воров, которые скрылись с большей частью его биткоинов.

— Они предали мое доверие к ним. Apple не заслуживает того, чтобы это сошло с рук, — сказал он.

В этом случае воры представили свое приложение под видом службы шифрования, а затем, как только оно было одобрено, заменили его на имитацию разработчика аппаратного криптовалютного кошелька Trezor, у которого нет собственного приложения. Apple внимательно изучает приложения на стадии регистрации, но не имеет возможности контролировать приложения, которые полностью меняют интерфейс после запуска.

Фирма по анализу блокчейнов Chainalysis подтвердила, что криптовалюта, украденная у Филиппа Христодулу и другими жертв грандиозной схемы, была отправлена на подозрительный аккаунт.

— Есть свидетельства того, что это крупная афера, приносящая сотни тысяч долларов похитетеля, — заявила представитель компании Мадлен Кеннеди.

Но Apple или Google мало что могут сделать постфактум, кроме блокировки приложения, чтобы другие не стали жертвами подобной уловки.

Напомним, Бенджамин Рейнольдс из Манчестера использовал обманную схему для вымогательства биткоинов — за это преступление он должен выплатить 571 миллион долларов.