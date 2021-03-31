Юрий Загородний

Руководитель Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь», народный депутат Украины Юрий Загородний выступил в поддержку депутата городского совета Максима Невенчанного, у которого 30 марта СБУ провела обыски.

Позицию Юрий Загородний опубликовал на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что Максим Невенчанный «хорошо известен в Николаеве и за его пределами своей активностью, принципиальной позицией, резкой критикой антинародных инициатив действующей власти».

По его мнению, деятельность движения «Украинский выбор» — формальная причина обыска, за которой кроются политические мотивы и попытка запугать Максима Невенчанного. Он также пообещал всестороннюю поддержку депутату горсовета.

— Заявляю, что ничего у организаторов этой травли не выйдет. Как руководитель областной организации партии ОПЗЖ заявляю, что партия будет оказывать всемерную поддержку деятельности Максима Невенчаного, будет делать все для того, чтобы лживый характер обвинений в его адрес стал очевидным каждому украинцу, а виновные в организации этой травли понесли заслуженную ответственность, — отметил он.

Максим Невенчанный

Напомним, в комментарии НикВести Максим Невенчанный назвал обыски надуманными и видит в них элемент политического давления.