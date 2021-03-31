Представитель армии Нигера заявил, что в среду на президентский дворец напали вооруженные мятежники: несколько человек арестовано, другие находятся в розыске.

Об этом передает AlJazeera.

Рано утром возле здания президента Нигера в столице Ниамее была слышна сильная стрельба, что вызвало опасения по поводу дальнейшей нестабильности всего за два дня до того, как избранный президент Мохамед Базум должен дать присягу.

Сильная стрельба началась около 3 часов ночи по местному времени (02:00 по Гринвичу) и продолжалась около 30 минут.

Интернет-газета actuniger.com сообщила, что спокойствие вернулось примерно к 4 часам утра. В коротких видеороликах, размещенных в социальных сетях, длительностью всего несколько секунд, в темноте слышны мимолетные очереди стрельбы.

Посольство США в Ниамее распространило предупреждение о том, что оно будет закрыто в среду «из-за стрельбы, услышанной недалеко от нашего квартала».

Ахмед Идрис из AlJazeera, репортер из Абуджи в соседней Нигерии, сказал, что сейчас ситуация в Ниамее спокойная.

— Многие люди в Нигере считают, что это была попытка государственного переворота, которая была подавлена. Национальные теле- и радиостанции беспрерывно транслируют свои обычные программы, — отметил журналист.

Источник, который говорил с информационным агентством AFP на условиях анонимности, подтвердил, что аресты были произведены «среди нескольких военнослужащих, стоящих за этой попыткой государственного переворота».

— Президентская гвардия приняла ответные меры, не дав этой группе солдат приблизиться к президентскому дворцу, — сказал источник.

Нигер, одна из беднейших стран мира, в своей истории пережил множество переворотов, последний из которых был в феврале 2010 года, в результате которого был свергнут тогдашний президент Мамаду Танджа. В январе этого года не менее 100 человек были убиты в деревнях, в тот же день, когда в стране объявили дату проведения президентских выборов.

Вооруженные силы Нигера, которых насчитывается 25 000 человек, плохо оснащены и плохо обучены. В прошлом году вспыхнули жестокие протесты из-за скандала с военными закупками, который, по официальным оценкам, обошелся бюджету нищей страны почти в 55 миллионов долларов.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.