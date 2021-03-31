Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендовал включать в повестку дня парламента законопроект №4628 о внесении изменений в закон Украины «О профессиональном предвысшим образовании».

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Авторы законопроекта под видом «имплементации норм Конституции Украины, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и рекомендаций Венецианской комиссии» вопреки действующему законодательству Украины, хотели внести изменения относительно обязательного использования государственного языка в образовательном процессе, — рассказал Тарас Креминь.

Законопроект №4628 предлагал закрепить норму о предоставлении учреждениям профессионального предвысшего образования права «принять решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин, выполнение индивидуальных заданий и проведения контрольных мероприятий на языке коренного народа или национального меньшинства Украины, одним из официальных языков Организации Объединенных Наций, одним из официальных языков Европейского Союза при условии, что все соискатели профессиональнго предвысшего образования, изучающие соответствующие дисциплины, владеют этим языком; в случае, если есть письменное обращение от одного или более студентов, заведение профессиональной предвысшего образования обеспечивает перевод на государственный язык (часть пятая).

Как отметил уполномоченный по защите государственного языка в обращении в адрес комитета по вопросам образования, науки и инноваций, «порядок применения в образовательном процессе государственного языка, а также особенности применения языков коренных народов и национальных меньшинств на сегодня уже исчерпывающе урегулированы статьей 7 Закона Украины «об образовании». Предлагаемые авторами законопроекта №4628 изменения в статью 46 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» не учитывают требования статьи 7 Закона «Об образовании» и аналогичной ей статьи 21 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ранее Тарас Креминь обратился к Национальной полиции с требованием принять меры в связи с языковыми скандалами в Николаеве и Одессе.