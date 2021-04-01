Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал локдаун неэффективным методом борьбы с пандемией COVID-19. По его словам, карантинные ограничения позволяют только затормозить распространение коронавируса.

Об этом он сказал в интервью государственному телевидению, пишет РБК-Украина.

Как пояснил глава венгерского правительства, третья волна коронавируса, которая была вызвана «британским» штаммом является более агрессивной, чем предыдущие, поэтому одними карантинными ограничениями ее не остановить.

— Локдауны или ограничения могут только замедлить его распространение, но не могут его остановить, — подчеркнул Виктор Орбан.

Венгерский премьер добавил, что единственный способ остановить распространение коронавируса — это вакцинация от COVID-19.

Сейчас Виктора Орбана критикуют в Венгрии за то, что он якобы мало сделал за время третьей волны коронавируса, например, правительство отказывается вводить жесткий локдаун.

Напомним, пресса в Венгрии обвинила правительство в том, что оно подвергает опасности жизни людей, не давая средствам массовой информации полностью освещать вспышку COVID-19 в стране.