Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал локдаун неэффективным методом борьбы с пандемией COVID-19. По его словам, карантинные ограничения позволяют только затормозить распространение коронавируса.
Об этом он сказал в интервью государственному телевидению, пишет РБК-Украина.
Как пояснил глава венгерского правительства, третья волна коронавируса, которая была вызвана «британским» штаммом является более агрессивной, чем предыдущие, поэтому одними карантинными ограничениями ее не остановить.
— Локдауны или ограничения могут только замедлить его распространение, но не могут его остановить, — подчеркнул Виктор Орбан.
Венгерский премьер добавил, что единственный способ остановить распространение коронавируса — это вакцинация от COVID-19.
Сейчас Виктора Орбана критикуют в Венгрии за то, что он якобы мало сделал за время третьей волны коронавируса, например, правительство отказывается вводить жесткий локдаун.
Напомним, пресса в Венгрии обвинила правительство в том, что оно подвергает опасности жизни людей, не давая средствам массовой информации полностью освещать вспышку COVID-19 в стране.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал локдаун неэффективным методом борьбы с пандемией COVID-19. По его словам, карантинные ограничения позволяют только затормозить распространение коронавируса.
Об этом он сказал в интервью государственному телевидению, пишет РБК-Украина.
Как пояснил глава венгерского правительства, третья волна коронавируса, которая была вызвана «британским» штаммом является более агрессивной, чем предыдущие, поэтому одними карантинными ограничениями ее не остановить.
— Локдауны или ограничения могут только замедлить его распространение, но не могут его остановить, — подчеркнул Виктор Орбан.
Венгерский премьер добавил, что единственный способ остановить распространение коронавируса — это вакцинация от COVID-19.
Сейчас Виктора Орбана критикуют в Венгрии за то, что он якобы мало сделал за время третьей волны коронавируса, например, правительство отказывается вводить жесткий локдаун.
Напомним, пресса в Венгрии обвинила правительство в том, что оно подвергает опасности жизни людей, не давая средствам массовой информации полностью освещать вспышку COVID-19 в стране.