Пресса в Венгрии обвинила правительство в том, что оно подвергает опасности жизни людей, не давая средствам массовой информации полностью освещать вспышку COVID-19 в стране.

Об этом передает Reuters.

В открытом письме, опубликованном большинством независимых новостных агентств страны, репортеры заявили, что им заблокировали доступ в больницы и запретили разговаривать с медиками, что делает невозможным предупредить общественность о кризисе.

Венгрия, население которой составляет 10 миллионов человек, сообщила о 302 смертельных случаях во вторник, 30 марта, что является самым высоким показателем с начала пандемии, и в настоящее время имеет самый высокий в мире показатель летальных исходов в неделю на душу населения. Врачи, говорящие на условиях анонимности, сообщили агентству, что больницы переполнены.

Правительство Венгрии отрицает наличие кризиса пропускной способности медучреждений, а государственные СМИ описывают ситуацию в больницах как контролируемую. Правительство заявляет, что оно нацелено на восстановление экономики за счет поставок вакцин, в том числе прививок из России и Китая, которые еще не были одобрены ЕС.

— Врачи и медсестры не могут свободно разговаривать с общественностью, а журналисты не допускаются в больницы, поэтому мы не можем оценить, что там происходит, — говорится в письме, опубликованном в 28 независимых газетах, на веб-сайтах и других изданиях.

Совет Европы заявил вчера, что работники венгерских СМИ сталкиваются с растущими проблемами, связанными с освещением пандемии. Правительство отклонило эти замечания как «основанные на предположениях и утверждениях».

Официальный представитель правительства Золтан Ковач заявил, что для журналистов не сделают никаких послаблений, и обвинил «левые порталы» в распространении «фейковых новостей», чтобы поставить в неловкое положение систему здравоохранения страны.

— Мы должны использовать больницы для лечения, а не снимать кадры. Венгерские врачи и медсестры работают исключительно эффективно. Пусть работают, — заявил Золтан Ковач.

Врачи также забили тревогу, что освещение в новостях, не показывающих масштабов кризиса, может усугубить ситуацию.

— Я предупреждаю все политические силы и их СМИ, что односторонняя информация, цензура задерживает признание недостатков здравоохранения, которые могут стоить жизни нашим гражданам, — написал в Facebook председатель ассоциации врачей из Дьера Янош Сижярто.

Напомним, в Танзании неоднократно отрицали значение эпидемии, а данные о заболевших перестали публиковаться в мае 2020 года