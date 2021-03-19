Глава государства официально скончался от проблем с сердцем, но часть граждан думают, что его госпитализировали с коронавирусом. В стране неоднократно отрицали значение эпидемии, а данные о заболевших перестали публиковаться в мае 2020 года.

Об этом сообщает Le Monde.

Танзанийцы сомневаются в правительственной версии смерти президента. Исчезновение президента с конца февраля породило все слухи о госпитализации политика из-за Covid-19, вдобавок он сводил угрозу пандемии к минимуму с момента ее появления в начале 2020 года.

Место упокоенного президента заняла вице-президент Самиа Сулух Хасан, танзанийцы надеются, что подход к пандемии приобритет благоприятное направление.

— Мы надеемся, что она изменит курс в отношении борьбы с Covid-19, признает его существование, примет необходимые меры для защиты населения, но, прежде всего, позволит прессе свободно работать над этой проблемой, — желает местный журналист, с которым связалась Le Monde в Африке.

В прошлом году масштабы эпидемии в Танзании не учитывались. Несколько газет были подвергнуты санкциям, а журналисты отстранены от должности за расследование про масштабы Covid-19. Обвинив эти СМИ в «распространении слухов», правительство ввергло страну в информационное неведение. Страна с населением 56 миллионов человек не публиковала никаких данных о коронавирусе с мая 2020 года, по последним сводкам было зафиксировано 20 смертей и около 500 случаев инфицирования.

Лидер оппозиции в Танзании заявляет, что глава государства определенно скончался от коронавируса.

— Он не умер вчера вечером. Согласно тем же источникам, которые сообщили мне, что он серьезно болен, Магуфули был мертв со среды на прошлой неделе, — заявил кандидат на выборах в 2020 году.

Напомним, умер президент Танзании Джон Магуфули. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ.