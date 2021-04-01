Россия передислоцировала часть ВДВ на территорию временного оккупированного Крыма в Феодосию.

Про это сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Информацию про перебазирование 56-ой бригады ВДВ из Волгоградской области в оккупированный Крым раскрыл Сергей Шойгу. На полуострове бригаду планируют реорганизовать в полк.

— В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, до конца года переформатировать пятьдесят шестую десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк пункта постоянного базирования в Феодосии, — цитирует портал слова министра обороны РФ.

Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.