Россия передислоцировала часть ВДВ на территорию временного оккупированного Крыма в Феодосию.
Про это сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Информацию про перебазирование 56-ой бригады ВДВ из Волгоградской области в оккупированный Крым раскрыл Сергей Шойгу. На полуострове бригаду планируют реорганизовать в полк.
— В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, до конца года переформатировать пятьдесят шестую десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк пункта постоянного базирования в Феодосии, — цитирует портал слова министра обороны РФ.
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Россия передислоцировала часть ВДВ на территорию временного оккупированного Крыма в Феодосию.
Про это сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Информацию про перебазирование 56-ой бригады ВДВ из Волгоградской области в оккупированный Крым раскрыл Сергей Шойгу. На полуострове бригаду планируют реорганизовать в полк.
— В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, до конца года переформатировать пятьдесят шестую десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк пункта постоянного базирования в Феодосии, — цитирует портал слова министра обороны РФ.
Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.