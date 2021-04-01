Китайские модельеры соревнуются в напускном патриотизме и демонстрации преданности партии, воодушевленно рассказывая о преимуществах хлопка из Синьцзяна. При этом ЕС недавно заявил, что Китай использует принудительный труд уйгуров в этом регионе.

Об этом сообщает South China Morning Post.

China Fashion Week прошла с политическим подтекстом, модельеры представили несколько коллекций из хлопка, собранного уйгурами в Синьцзяне.

— Что касается меня, я думаю, что хлопок из Синьцзяна — моя любовь, то есть я очень благодарна, что он принес мне такое счастье, — сказала дизайнер Чжоу Ли.

Чжоу Ли, главный дизайнер и основатель китайского модного бренда Sun-Bird, является патриотическим сторонником бойкота нескольких крупных западных брендов одежды в Китае, которые выразили обеспокоенность предполагаемыми нарушениями прав в провинции Синьцзян.

Она сказала, что ее одежда, представленная на показе 30 марта, отличается гладким минималистским дизайном с оборками и древними китайскими иероглифами, и в ней использовался исключительно хлопок Синьцзян.

— Что касается наших китайских проектов, я, безусловно, права, поддерживая людей Синьцзяна, — рассказала она.

Европейский союз, США, Великобритания и Канада на прошлой неделе ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в нарушениях прав человека в Синьцзяне. В ответ Китай ввел собственные санкции в отношении законодателей и правозащитников Европы..

Синьцзян производит около 20 процентов хлопка в мире. Китай категорически отрицает утверждения ЕС и заявляет, что вся рабочая сила в Синьцзяне осуществляется по согласованию и контракту.

— Я не могу поверить, что наша Коммунистическая партия Китая когда-либо сделала бы такое, — сказал 19-летний студент по фамилии Ли на модном мероприятии.

Ранее НикВести сообщали, что приложения Nike и Adidas были изъяты из нескольких магазинов приложений в Китае, в том числе для смартфонов Huawei и Xiaomi после того, как как эти компании рассказали про рабский труд уйгуров в регионе Синьцзян.