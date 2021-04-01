Российский журналист Владимир Познер, прибывший в Грузию, чтобы отметить свое 87-летие, покинул страну в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями оппозиционных партий и их сторонников.

Об этом сообщает Корреспондент.

Владимир Познер прибыл в Тбилиси в среду, 31 марта, вместе с друзьями.

Отмечается, что Познер и его гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг, 1 апреля, в сопровождении полиции. Автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, протестующие закидали яйцами.

По информации МВД Грузии, 32 человек, в том числе Познера, которые находились на мероприятии в тбилисской гостинице, оштрафовали за нарушение правил изоляции и карантина.

Ранее на оккупированной территории Грузии местное «следствие» выдвинуло бывшему помощнику главы «Республики Абхазия» и боевику вооруженной группировки «ДНР» Ахре Авидзбе обвинения в незаконном хранении оружия.