Минобороны Российской Федерации начало «контрольную проверку войск» Южного военного округа, который, в частности, нацелен для действий против Украины совместно с подразделениями Западного военного округа.

Об этом сообщает портал Defense Express.

Как отмечается, в проверке участвуют все соединения и воинские части всех родов войск округа. Всего будут проведены более 50 учений включая полковой уровень. «Создана условная обстановка, позволяющая отработать войсками и силами военного округа целый спектр учебно-боевых задач по обороне российского Причерноморья, включая Крым», — отмечает Defense Express.

Согласно заявлениям Минобороны РФ, в первую очередь российские подразделения отрабатывают быструю передислокацию на значительное расстояние от мест постоянной дислокации.

По данным портала, для выполнения этих задач привлекаются инженерные подразделения с понтонной техникой, механизированными мостами ТММ-500, машинами разграждения ИМР-3М и путепрокладчики БАТ-М. Кроме того, будет отработан комплекс по маскировке подразделений на марше.

Сообщается, что в оккупированном Крыму, в Волгоградской и Ростовской областях пройдут 10 двусторонних ротных учений, к которым привлекают более 150 вертолетов армейской авиации. В частности, только на крымском полигоне Опук — 40 военно-транспортных Ми-8АМТШ, которые будут взаимодействовать с ударными Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.

В то же время флагман ЧФ РФ ракетный крейсер «Москва», на котором в прошлом году завершился капитальный ремонт, провел тренировку по отражению нападения БПЛА.

Это же отработали и в Ставропольском крае подразделения 49-ой общевойсковой армии. Для этого были использованы комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и «Житель», которые на постоянной основе замечаются на Донбассе. В этом же регионе прошлиучения танковых подразделений, отрабатывавшие ночной бой, заявляют в Defense Express.

На Кубани прошли ночные учения по нанесению ударов оперативно-тактическими комплексами «Искандер», получавшими координаты целей от БПЛА. Вероятнее всего, был использован разведывательно-ударный дрон «Орион», который сейчас проходит испытания в оккупированном Крыму. «Учитывая то, что в активную фазу учений российская армия перешла только на днях, то подобные эпизоды учений будут продолжаться в течение ближайших недель», — пишет Defense Express.

Напомним, ситуация на Донбассе обостряется с самого утра четверга, 1 апреля. Боевики уже трижды нарушили режим «тишины».