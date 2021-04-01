Ситуация на Донбассе обостряется с самого утра четверга, 1 апреля. Боевики уже трижды нарушили режим «тишины».

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы произошли неподалеку Светлодарска и Золотого-4, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское — из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня, сообщили в штабе.

За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, возле населенных пунктов Пески, Водяное, Светлодарское, Луганское. Потерь и раненых среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось о том, что в Пентагоне обеспокоены эскалацией на Донбассе.

Напомним также, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что российские войска сосредотачиваются на границе Украине под видом военных учений «‎Запад-2021».