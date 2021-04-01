Компания Microsoft получила контракт на поставку хедсетов (специальных очков) с дополненной реальностью (AR) для армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Общая стоимость контракта, который рассчитан на следующие 10 лет, составляет 21,9 миллиарда долларов США. Всего будет продано более 120 тысяч хедсетов с дополненной реальностью, которые будут производиться на территории США.

В Microsoft заявили, что гарнитура «обеспечит защиту солдат и сделает их более эффективными».

«Программа обеспечивает расширенную ситуативную осведомленность, обеспечивая обмен информацией и принятие решений в различных сценариях», — добавили в компании.

Отмечается, что после публикации новости, акции Microsoft сразу выросли на 3%.

Напомним, Верховная Рада 230 голосами депутатов приняла за основу законопроект № 3637 «О виртуальных активах», который призван легализовать в Украине криптовалюту.