Международный комитет Красного Креста сделал заявление, что сотрудникам организации угрожают в Мьянме, есть подтвержденные случаи ранения медиков.

Об этом передает Reuters.

Организация отметила, что глубоко обеспокоена растущим гуманитарным кризисом через два месяца после захвата власти армией. Сообщается, что более 500 мирных жителей были убиты, когда силы хунты пытались подавить ежедневные протесты.

В заявлении говорится, что бригады Красного Креста Мьянмы оказали помощь более чем 2 тысячам человек. Они также стали мишенью.прицельного огня армии.

— Службы первой помощи Красного Креста Мьянмы и медики были незаконно арестованы, запуганы или ранены, а имущество Красного Креста и машины скорой помощи были повреждены. Это неприемлемо. Медицинские работники никогда не должны быть мишенью. Им должен быть предоставлен неограниченный гуманитарный доступ к нуждающимся, —- заявил директор Азиатско-Тихоокеанского региона Красного Креста Александр Матеу.

На видеороликах в социальных сетях видно, как сотрудники сил безопасности нападают на медиков и злоупотребляют своим положением, иногда они обстреливают машины скорой помощи.

Красный Крест предупредил, что кризис в Мьянме представляет собой более серьезную угрозу для здоровья, поскольку прекращается предоставление основных услуг, таких как транспортные перевозки и работа банков, что может затруднить деятельность гуманитарной организации.

Беспорядки также поставили под угрозу усилия по сдерживанию эпидемии COVID-19, резко сократив тестирование, отслеживание и лечение.

— Мы можем столкнуться с штормом болезни в Мьянме, где новая волна инфекций COVID-19 сталкивается с углубляющимся гуманитарным кризисом, распространяющимся по всей стране, — сказал Александр Матеу.

Напомним, спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме, где произошел госпереворот, возрастает вероятность гражданской войны.