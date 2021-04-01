Национальное агентство по противодействию коррупции порекомендовало Министерству инфраструктуры пересмотреть правила дипломирования моряков для снижения коррупционных рисков.

Об этом сообщает «Юридическая практика».

Журналисты Bigus.Info не так давно провели расследование коррупционной составляющей в сфере переаттестации украинских моряков. Расследователи смогли доказать, что моряки вынуждены платить взятки от 2 до 10 тысяч долларов, чтобы успешно сдать компьютерный тест на проверку навыков и знание правил. Несмотря на заверения, что тесты независимы и проверяются машиной, они управляются в ручном режиме: их удается сдать только тем, кто предварительно заплатил.

НАПК напоминает, что оценка коррупционных рисков должна проводиться при подготовке или просмотре антикоррупционной программы органа власти. Для того чтобы провести оценку коррупционных рисков можно было быстро и эффективно, НАПК составило специальную методологию, учитывающую человеческий фактор и статистические ошибки.

Мининфраструктуры может обеспечить такую оценку во время просмотра своей антикоррупционной программы на 2019-2021 годы, а Государственная служба морского и речного транспорта Украины — во время подготовки нового документа, ведь предыдущая антикоррупционная программа ведомства истекла еще в 2020 году.

Напомним, Минюст разрешил государственным и частным исполнителям автоматически блокировать средства должников на банковских счетах.