Александр Лукашенко стращает проверками и обысками владельцев супермаркетов, которые не готовы нести убытки от государственного ценообразования и хотят устанавливать свои цены на продукцию.
Об этом передает TYT.BY.
Правитель страны припугнул супермаркеты, которые отказываются брать невыгодную белорусскую продукцию на полки.
— Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары, — передает пресс-служба слова Александра Лукашенко.
Он сказал, что не называет неблагонадежные компании, но пообещал им большие проблемы и жесткий прессинг всего государственного аппарата.
— Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом, — заявил нынешний правитель Беларуси.
Напомним, генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны, оппозиционерки Светланы Тихановской о подготовке террористического акта.
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Александр Лукашенко стращает проверками и обысками владельцев супермаркетов, которые не готовы нести убытки от государственного ценообразования и хотят устанавливать свои цены на продукцию.
Об этом передает TYT.BY.
Правитель страны припугнул супермаркеты, которые отказываются брать невыгодную белорусскую продукцию на полки.
— Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары, — передает пресс-служба слова Александра Лукашенко.
Он сказал, что не называет неблагонадежные компании, но пообещал им большие проблемы и жесткий прессинг всего государственного аппарата.
— Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом, — заявил нынешний правитель Беларуси.
Напомним, генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны, оппозиционерки Светланы Тихановской о подготовке террористического акта.