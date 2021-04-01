Александр Лукашенко стращает проверками и обысками владельцев супермаркетов, которые не готовы нести убытки от государственного ценообразования и хотят устанавливать свои цены на продукцию.

Об этом передает TYT.BY.

Правитель страны припугнул супермаркеты, которые отказываются брать невыгодную белорусскую продукцию на полки.

— Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары, — передает пресс-служба слова Александра Лукашенко.

Он сказал, что не называет неблагонадежные компании, но пообещал им большие проблемы и жесткий прессинг всего государственного аппарата.

— Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом, — заявил нынешний правитель Беларуси.

Напомним, генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны, оппозиционерки Светланы Тихановской о подготовке террористического акта.