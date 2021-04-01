Автомобиль с номером КА1488ТХ, который следил за депутатом Киевского горсовета от «Европейской Солидарности» Виктором Кононенко, был зафиксирован во время проплаченной акции «титушек» в Козине 20 ноября 2020 года.

Об этом сообщил активист и депутат Киевсовета Александр Погребиский на своей странице в Facebook.

Тогда несколько автобусов с молодыми людьми привезли с целью проведения заказной «акции» у дома пятого президента Петра Порошенко.

— Вот как-то не давала нам покоя машина с номерами КА1488ТХ, которую так живо вы обсуждали в комментариях. И не зря, эта самая машина с этими самыми номерами рядом с проплаченными хороводами, которые водили в Козине возле магазина, — написал Александр Погребиский.

Ранее, 30 марта «Европейская Солидарность» заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко.

Народный депутат Андрей Парубий сообщил с трибуны парламента, что люди, которые вели слежку за депутатом Киевсовета, предъявили удостоверения полицейских.

— Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО. Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ. Пророссийские боевики определяли очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести российские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры для выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции, — рассказал Андрей Парубий.

Александр Погребиский также напомнил, что Виктор Кононенко является охраняемой персоной, поскольку имеет доступ к государственной тайне. Это не первый случай слежки за представителями «Европейской Солидарности», в прошлом году следили также за лидером политсилы Петром Порошенко и за офисом «ЕС» на улице Лаврской в Киеве.

Ранее сообщалось, что за 2020 год лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко задекларировал 222 миллиона гривен доходов, из которых 214 миллиона — дивиденды, 7 миллионов — проценты по депозитам. Сумма уплаченных им налогов и военного сбора составляет более 23 миллиона гривен.