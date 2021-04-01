Все медицинские работники Италии, включая фармацевтов, «должны пройти вакцинацию». В случае отказа медработники рискуют временно остаться без работы и без выплат до конца года.

Соответствующий указ премьер-министра Марио Драги был принят 31 марта, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

«Целью мероприятия является максимальная защита, как медицинского персонала, так и тех, кто находится в среде, которая может быть более подвержена риску заражения», — говорится в сообщении правительства.

Документ также вводит правовую защиту для тех, кто осуществляет вакцинацию населения, — врачей и медсестер.

В указе отмечается, что некоторые карантинные ограничения можно ослабить в тех районах, где высокий уровень вакцинации и низкий уровень заражений.