За сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 1040 человек. Всего с начала кампании 1 дозу вакцины получили 8779 жителей области.
Об этом свидетельствуютактуальные данные сайта «Вакцинация от COVID-19».
Напомним, сутками ранее от коронавируса привились 850 жителей Николаевщины.
Как сообщалось, украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.
Кроме того, Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.
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За сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 1040 человек. Всего с начала кампании 1 дозу вакцины получили 8779 жителей области.
Об этом свидетельствуютактуальные данные сайта «Вакцинация от COVID-19».
Напомним, сутками ранее от коронавируса привились 850 жителей Николаевщины.
Как сообщалось, украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.
Кроме того, Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.