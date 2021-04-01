За сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 1040 человек. Всего с начала кампании 1 дозу вакцины получили 8779 жителей области.

Об этом свидетельствуютактуальные данные сайта «Вакцинация от COVID-19».

Напомним, сутками ранее от коронавируса привились 850 жителей Николаевщины.

Как сообщалось, украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.

Кроме того, Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.