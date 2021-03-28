Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Радио Свобода.
Степанов ответил на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Деталей он не предоставил, ссылаясь на конфиденциальные соглашения.
— Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года, — сказал Максим Степанов.
По его словам, во время переговоров в прошлом году поставщики вакцин предлагали предоставление вакцин в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AsrtaZeneca и Sinovac.
Он не уточнил, о какой именно американской вакцине говорится: производства компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.
— Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире, — добавил глава МОЗ.
Ранее Максим Степанов заявил, что китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
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Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Радио Свобода.
Степанов ответил на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Деталей он не предоставил, ссылаясь на конфиденциальные соглашения.
— Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года, — сказал Максим Степанов.
По его словам, во время переговоров в прошлом году поставщики вакцин предлагали предоставление вакцин в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AsrtaZeneca и Sinovac.
Он не уточнил, о какой именно американской вакцине говорится: производства компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.
— Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире, — добавил глава МОЗ.
Ранее Максим Степанов заявил, что китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.