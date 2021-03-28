Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

По словам главы ведомства, медики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.

— То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, зарегистрированные на территории Украины, эффективные и безопасные, — сказал министр.

Ранее Глава МОЗ Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал «вопрос организации работы».