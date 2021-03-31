Украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.

Об этом hromadske сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer.

— Плюс мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня, — отметил Виктор Ляшко.

Главный санврач рассказал и о том, сколько и каких вакцин против коронавируса ожидает Украину.

— Covishield мы получили 500 тысяч. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 тысяч доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX, — сказал Виктор Ляшко.

Речь идет о той же вакцину AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. К концу мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз этой вакцины, первую партию в 360 тысяч уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине.

— Никак не может подать документы. Процедура у нас простая, просто нужно подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи этой компании, — пояснил Виктор Ляшко.

Также Виктор Ляшко напомнил, что Украина уже заключила контракт на поставку 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac.

— Первая поставка в 215 тысяч доз уже пришла, остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 тысяч доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время будет вакцина допущена к реализации, — уточнил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.