Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. С начала текущего года российские войска более 570 раз нарушили там режим тишины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине, передает пресс-служба ОП.

Роман Машовец отметил, что сообщения о потерях среди украинских военных на Донбассе поступают еженедельно.

— Российская Федерация не придерживается международных договоренностей и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года, — сказал он.

Со своей стороны глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников выразил соболезнования в связи с теми потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он отметил, что вся информация о ситуации безопасности на востоке нашей страны и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Минобороны Российской Федерации начало «контрольную проверку войск» Южного военного округа, который, в частности, нацелен для действий против Украины совместно с подразделениями Западного военного округа.