Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции возобновило государственное финансирование партии «Слуга народа» после проверки уточняющих отчетов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«По результатам проверки уточняющих отчетов партии «Слуга народа» за I и II кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии (приказ от 26.03.2021 № 190/21)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что НАПК передало в Нацполицию уведомление о выявлении признаков уголовных правонарушений в отчетах следующих политических партий: «Блок Вилкула «Украинская перспектива», «Конгресс украинских националистов», «Слуга народа», «Блок Кернеса — Успешный Харьков».

Кроме того, НАПК составило и направило в суд 9 протоколов об административных правонарушениях в отношении руководителей (уполномоченных лиц) партий за выявленные в представленных отчетах нарушения в отношении партий: «Украинская народная партия»; «Новая политика»; «Общественное движение Николая Томенко «Родная страна», «Народные инициативы Александра Фельдмана», «Социал-патриотическая ассамблея славян», «ВАРТА (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)», «Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!»; «Республиканская христианская партия»; «Движение новых сил Михеила Саакашвили».

Напомним, что ­­НАПК остановило госфинансирование «Слуги народа» из-за нарушений в отчетах в начале марта.