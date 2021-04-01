В России возле здания посольства Украины в Москве неизвестные устроили провокационную акцию: расклеили плакаты с заявлениями про «российский Крым» и повредили машину украинской дипмиссии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины

Украинская сторона требует от Министерства иностранных дел РФ провести расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Так, 30 и 31 марта неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины плакаты с фотографиями украинских дипломатов с комментариями оскорбительного характера.

Фото этих плакатов распространил в Facebook журналист Роман Цымбалюк. В частности, рядом с фотографиями сотрудников посольства и картой оккупированного полуострова, раскрашенного в триколор РФ, было написано: «К сведению СВР Украины: Крым — это Россия», «К сведению ГУР МО Украины: Крым — это Россия».

Как отмечает Роман Цымбалюк, фото дипломатов, которые использовали на плакатах, «точно такие же, как и на дипломатических картах, которые выдает МИД России». Кроме того, в МИД Украины отметили, что неизвестные также повредили служебный автомобиль украинской дипмиссии, который находился на стоянке в городе.

В министерстве заявили, что рассматривают эту провокацию как «очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года»: в ней говорится, что принимающая сторона обязана предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства, обеспечивать предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

К этому времени посольство Украины в Москве уже направило в МИД РФ ноту протеста из-за этой акции, а в МИД Украины требуют провести расследование.

— Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ, — отметили в МИД.

Напомним, Россия передислоцировала часть ВДВ на территорию временного оккупированного Крыма в Феодосию.



