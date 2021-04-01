Европейский Союз попросил Индию разрешить ему закупить 10 миллионов доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca у Института сыворотки Индии.
Об этом сообщил Reuters правительственный чиновник.
Отмечается, что такие действия являются последним признаком растущего давления на Дели с целью экспорта большего количества вакцины.
ЕС хочет, чтобы дозы от Института сыворотки Индии, крупнейшего в мире производителя вакцин, компенсировали нехватку поставок с европейских заводов AstraZeneca.
Однако быстрое одобрение запроса ЕС маловероятно, поскольку Индия изо всех сил пытается расширить свою собственную кампанию вакцинации внутри страны, сказал правительственный чиновник Индии, попросивший не называть его имени.
«Посол ЕС написал письмо, в котором сказал, пожалуйста, дайте нам разрешение на (экспорт)», — сказал источник, добавив, что письмо было отправлено около двух недель назад.
Институт сыворотки Индии, AstraZeneca и министерство иностранных дел Индии не ответили на запросы о комментариях. Пресс-секретарь Еврокомиссии заявила, что у комиссии пока нет комментариев.
Как сообщалось, Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.
Теперь несколько азиатских стран изо всех сил пытаются найти альтернативные источники прививок от COVID-19 после того, как из-за ограничений на экспорт, введенных производителем, Индия покинула поддерживаемую Всемирной организацией здравоохранения глобальную программу обмена вакцинами из-за нехватки запасов.
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Европейский Союз попросил Индию разрешить ему закупить 10 миллионов доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca у Института сыворотки Индии.
Об этом сообщил Reuters правительственный чиновник.
Отмечается, что такие действия являются последним признаком растущего давления на Дели с целью экспорта большего количества вакцины.
ЕС хочет, чтобы дозы от Института сыворотки Индии, крупнейшего в мире производителя вакцин, компенсировали нехватку поставок с европейских заводов AstraZeneca.
Однако быстрое одобрение запроса ЕС маловероятно, поскольку Индия изо всех сил пытается расширить свою собственную кампанию вакцинации внутри страны, сказал правительственный чиновник Индии, попросивший не называть его имени.
«Посол ЕС написал письмо, в котором сказал, пожалуйста, дайте нам разрешение на (экспорт)», — сказал источник, добавив, что письмо было отправлено около двух недель назад.
Институт сыворотки Индии, AstraZeneca и министерство иностранных дел Индии не ответили на запросы о комментариях. Пресс-секретарь Еврокомиссии заявила, что у комиссии пока нет комментариев.
Как сообщалось, Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.
Теперь несколько азиатских стран изо всех сил пытаются найти альтернативные источники прививок от COVID-19 после того, как из-за ограничений на экспорт, введенных производителем, Индия покинула поддерживаемую Всемирной организацией здравоохранения глобальную программу обмена вакцинами из-за нехватки запасов.