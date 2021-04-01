Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ждет более жесткой позиции со стороны официального Киева для давления на режим Лукашенко.

Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде» в Вильнюсе.

— Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важный момент давления на режим. Мы хотим убедить официальную Украину... Не то чтобы убедить — хотим донести нашу точку зрения: чтобы режим рухнул, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление — политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень много, — сказала Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская поблагодарила Украину за поддержку белорусов, в частности, за прием тех людей, которые были вынуждены покинуть страну.

— Для нас это очень важно. Украина играет существенную роль в жизни Беларуси, и мы знаем о наших добрососедских отношениях. Но если украинское правительство, украинцы в целом будут громче высказываться о Беларуси, мы будем очень благодарны. Пожалуйста, держите Беларусь на повестке дня, — отметила белорусская оппозиционерка.

Она также добавила, что планирует визит в Украину, но пока не получила приглашение от украинского правительства.

— Мы получили приглашение от парламента Украины. Со стороны правительства официального приглашения не было, — рассказала она.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.