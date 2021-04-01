Россия подтвердила намерение в ближайшее время передать Молдове партию вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Дмитрий Соколан встретился 1 апреля с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Стороны обсудили отношения между странами, а также помощь России в борьбе с коронавируса.

Как сообщает МИД, Андрей Руденко подтвердил намерение российской стороны в ближайшее время передать Молдове партию вакцины против коронавируса.

Ранее президент Молдовы Майя Санду написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с получением Молдовой вакцины от коронавируса.

Напомним, на территории Молдовы до 30 мая введено чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением COVID-19.