Владимир Зеленский считает, что обострение на Донбассе связанно с санкциями против Виктора Медведчука.

Об этом президент Украины написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения против нардепа являются твердой позицией относительно независимости Украины и продвижения к миру.

— Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым, — заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина хотела бы вернуться к условиям, когда режим «тишины» действовал эффективнее.

— Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее — как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.