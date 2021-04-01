Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe попытается через суд остановить строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом организация заявила после отказа немецкого регулятора отозвать разрешение на укладку труб, передает Корреспондент.

Экологи оспорили данное решение на основании того, что территория района прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна.

— В DUH резко критикуют это решение и заявляют, что обратятся в суд. В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства, — говорится в заявлении.

Выданное 14 января разрешение на строительство газопровода на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря оспаривали с конца сентября по конец мая.

Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы для защиты птиц можно вести лишь 30 дней подряд, затем необходимо делать перерыв на две недели.

Ранее сообщалось, что два корабля, которые участвовали в проложении газопровода «Северный поток-2» под флагом Польши, не смогут плавать в территориальных водах этой страны — у них забрали регистрацию.