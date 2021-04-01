Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал ночной арест в качестве меры пресечения для экс-главы Славянского горсовета Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы.

Об этом рассказал адвокат обвиняемой Александр Шадрин, передает Укринформ.

— Суд поддержал ходатайство прокурора об избрании Штепе меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток по месту ее проживания в Славянске и назначил ей частичный арест с 22:00 до 05:00 до 29 мая, — сказал Александр Шадрин.

Он напомнил, что срок действия предыдущей меры пресечения в виде ночного домашнего ареста закончился 19 марта.

Напомним, в феврале экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме, заявила, что не призывала к отделению города от Украины. Она также назвала себя «настоящим патриотом».