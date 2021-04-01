Многие люди с теплотой относятся к независимости Уэльса после того, как стали свидетелями Brexit и кризисом британской системы здравоохранения во время пандемии COVID.

Об этом передает AlJazeera.

Уэльс — вторая по величине из четырех стран, составляющих Соединенное Королевство, с населением в три миллиона человек, в течение многих лет отставала от Шотландии в ее требованиях о независимости. Чуть менее двух лет назад, в мае 2019 года, тысячи людей прошли маршем по улицам столицы Кардиффа в поддержку независимости Уэльса. Это было первый из серии митингов и маршей в городах по всей стране в последующие месяцы.

— В начале 2020 года у Yes Cymru, беспартийной предвыборной группы, стоявшей за митингами, было всего 2 тысячи членов. Сегодня их более 18 тысяч. В феврале опрос общественного мнения показывал поддержку независимости 39%. Э Нет сомнений в том, что сейчас в Уэльсе за независимость поддерживает больше людей, чем когда-либо в новейшей истории, — отмечают в издании.

Постепенно захваченный и завоеванный чередой английских монархов с 11 века, Уэльс был более интегрирован со своим более крупным соседом, чем когда-либо были Шотландия или Ирландия. Его автономное правительство в Кардиффе по-прежнему имеет меньше власти, чем шотландское в Эдинбурге.

Население Уэльса, некогда возделывающее поля и сады, процветало во время промышленной революции, когда его уголь, железо и сталь захватили мировые рынки. Но из-за упадка тяжелой промышленности Уэльс опустился на дно таблицы состоятельных регионов Великобритании.

Сейчас ее ВВП на душу населения составляет лишь примерно четверть от ВВП Ирландии, а некоторые части Уэльса считаются одними из самых бедных регионов Европы.

Но именно недавние события пополнили ряды движения за независимость.

Хотя большинство в Уэльсе проголосовало за Брексит на референдуме 2016 года, хаотичное отношение Великобритании к выходу из ЕС подорвало веру в сильное и стабильное правительство из Лондона, по словам Роджера Авана-Скалли, профессора Кардиффского университета и председателя кафедры политических наук Ассоциация исследований Великобритании.

— Это период, с 2018 по 2019 год, когда мы начинаем подниматься в поддержку независимости, — сказал он.

К тому же, валлийское правительство смогло вводить свои собственные правила изоляции во время эпидемии.

— Борьба с пандемией очень резко выявила различия в выборе политики борьбы против коронавируса между регионами Великобритании. Правительства Уэльса и Шотландии постоянно получали более высокие рейтинги одобрения со стороны своих стран, чем правительство Великобритании. Это повысило узнаваемость и авторитет валлийского правительства и первого министра, — сказала профессор государственной политики в Центре управления Уэльса Кардиффского университета Лаура Макаллистер.

Лидер Yes Cymru (партии за независимость Уэльса) Адам Прайс отреагировал на рост сепаратистских настроений, объявив о кардинальном изменении политики партии: в случае избрания правительство Yes Cymru проведет референдум о независимости в течение своего первого срока.

Напомним, Шотландская национальная партия 23 января опубликовала «Дорожную карту к референдуму». В документе изложены планы проведения еще одного голосования по вопросу независимости Шотландии.