Правительство Украины уже заключило контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса, а в ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24», пишет ZN.ua.

По его словам, в Украине достаточно вакцины, чтобы до конца года сделать прививки большей части населения.

— Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз (вакцин, - прим.). Это то, что уже подписано, часть проплачена. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим (контракты, - прим.) на еще 15 млн доз, — сказал Максим Степанов.

Также он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки.

Как сообщалось, в двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.