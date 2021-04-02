Правительство Украины уже заключило контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса, а в ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24», пишет ZN.ua.
По его словам, в Украине достаточно вакцины, чтобы до конца года сделать прививки большей части населения.
— Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз (вакцин, - прим.). Это то, что уже подписано, часть проплачена. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим (контракты, - прим.) на еще 15 млн доз, — сказал Максим Степанов.
Также он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки.
Как сообщалось, в двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
Правительство Украины уже заключило контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса, а в ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24», пишет ZN.ua.
По его словам, в Украине достаточно вакцины, чтобы до конца года сделать прививки большей части населения.
— Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз (вакцин, - прим.). Это то, что уже подписано, часть проплачена. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим (контракты, - прим.) на еще 15 млн доз, — сказал Максим Степанов.
Также он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки.
Как сообщалось, в двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.