Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского часа из-за карантина в Украине не обсуждается.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

— Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры, — отметил министр.

По его словам, карантин в Украине дает свои результаты.

— Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно — соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо, — добавил он.

Напомним, в Николаеве будут продлены и ужесточены введенные ранее ограничения, связанные с нахождением в «красной» карантинной зоне.