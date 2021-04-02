Вчера, 1 апреля, в Николаевской области вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 830 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививку получили 9609 николаевцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В целом по Украине за прошедшие сутки против коронавируса было привито 19 тысяч 97 человек. Всего с начала кампании по иммунизации вакцину получили 267 тысяч 833 украинца.

За 1 апреля было сделано на 1927 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 147 мобильных бригад по иммунизации и 791 пункт прививок.

Больше всего прививок за 1 апреля сделано в Киеве - 1710, за весь период вакцинации - также в Киеве - 20 тысяч 719 человек.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сироватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украины прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

Напомним, в Николаеве будут продлены и ужесточены введенные ранее ограничения, связанные с нахождением в «красной» карантинной зоне.