На одном из избирательных участков 87 округа в Ивано-Франковской области результаты довыборов в Верховную раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому.

Об этом сообщает движение «Чесно».

Недействительными результаты голосования признали на участке №261030. Здесь побеждал Александр Шевченко - у него было 377 голосов, тогда как у Василия Вирастюка 141.

Также во время пересчета голосов на участке пропали 100 бюллетеней за Шевченко.

— При признании выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было «за». Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этой непризнанной участка, — сообщили в «Чесно».

Всего за ночь планировали провести пересчет на 20 участках, однако успели пересчитать лишь на 5-ти.

Отметим, по состоянию на утро 2 апреля на довыборах в Раду по 87 округу посчитали 90,59% голосов. Лидирует Василий Вирастюк («Слуга народа»), который имеет 31,51% (14 500) голосов. Далее идут представитель «За майбутнє» Александр Шевченко (29,52%, 13 586 голосов) и Руслан Кошулинский от «Свободы» (28,83%, 13 268).

Напомним, бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко и спортсмен Василий Вирастюк ранее заявили, что побеждают на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области.