Во время подсчета на участке № 260019 в селе Иваниковка Ивано-Франковской области не досчитались 47 бюллетеней.

Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».

«ОИК пересчитала голоса за Александра Шевченко. Были указаны 144 голоса, однако во время пересчета обнаружили только 97 бюллетеней», — говорится в сообщении.

Члены комиссии вызвали полицию. Также в «Опоре» сообщили, что ранее ОИК не досчиталась 100 бюллетеней в пользу Шевченко на участке № 261030. В протоколе было указано 377 бюллетеней. При пересчете их оказалось 227.

Напомним, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа«) — 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия «За майбутне») — 29,52%«, на третьем — «свободовец» Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.