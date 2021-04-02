Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко отказался признать президента России Владимира Путина убийцей.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает LB.ua.
— У меня нет таких данных, что он убийца, — сказал Юрий Бойко.
Он также добавил, что подобная постановка вопроса является контрпродуктивной.
— Как вы надеетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы хотите договариваться или обвинять кого-то и обзывать? — спросил сопредседатель партии.
По его мнению, американский журналист Джордж Стефанопулос, с подачи которого Джо Байден назвал Путина убийцей, просто подловил американского президента.
— Я видел этот сюжет, когда президент Байден отвечал на этот вопрос. Я думаю, что президент Байден — его просто поймали журналисты, — сказал Юрий Бойко.
Ранее сообщалось, что рейтинг сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, против соратников которого ввели санкции, несколько упал — он оказался на третьем месте с результатом 11,3%.
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Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко отказался признать президента России Владимира Путина убийцей.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает LB.ua.
— У меня нет таких данных, что он убийца, — сказал Юрий Бойко.
Он также добавил, что подобная постановка вопроса является контрпродуктивной.
— Как вы надеетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы хотите договариваться или обвинять кого-то и обзывать? — спросил сопредседатель партии.
По его мнению, американский журналист Джордж Стефанопулос, с подачи которого Джо Байден назвал Путина убийцей, просто подловил американского президента.
— Я видел этот сюжет, когда президент Байден отвечал на этот вопрос. Я думаю, что президент Байден — его просто поймали журналисты, — сказал Юрий Бойко.
Ранее сообщалось, что рейтинг сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, против соратников которого ввели санкции, несколько упал — он оказался на третьем месте с результатом 11,3%.