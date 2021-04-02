В Снигиревке Николевской области завершили работы по ремонту в школе №4.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Были выполнены работы на сумму больше 17,5 миллионов гривен, из которых 15,15 - средств Государственного фонда регионального развития, еще 1,2 миллиона гривен выделил районный бюджет.
За эти средства был выполнен комплекс работы по термосанации здания, реконструкции системы отопления. Также оборудована автономная котельная.
В частности, были заменены оконные блоки и входные двери, проведена теплоизоляция стены ниже уровня земли. Для отопления спортзала использовали инфракрасные отопительные панели.
Отметим, что ранее в Николаевской ОГА сообщали, что работы должны были быть завершены еще в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что местный житель выкинул бытовой мусор в отдаленном районе Снигиревки, окрестные обитатели не стали терпеть загрязнение и проинформировали правоохранительные органы о факте правонарушения.
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В Снигиревке Николевской области завершили работы по ремонту в школе №4.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Были выполнены работы на сумму больше 17,5 миллионов гривен, из которых 15,15 - средств Государственного фонда регионального развития, еще 1,2 миллиона гривен выделил районный бюджет.
За эти средства был выполнен комплекс работы по термосанации здания, реконструкции системы отопления. Также оборудована автономная котельная.
В частности, были заменены оконные блоки и входные двери, проведена теплоизоляция стены ниже уровня земли. Для отопления спортзала использовали инфракрасные отопительные панели.
Отметим, что ранее в Николаевской ОГА сообщали, что работы должны были быть завершены еще в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что местный житель выкинул бытовой мусор в отдаленном районе Снигиревки, окрестные обитатели не стали терпеть загрязнение и проинформировали правоохранительные органы о факте правонарушения.