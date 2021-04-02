В Снигиревке Николевской области завершили работы по ремонту в школе №4.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Были выполнены работы на сумму больше 17,5 миллионов гривен, из которых 15,15 - средств Государственного фонда регионального развития, еще 1,2 миллиона гривен выделил районный бюджет.

За эти средства был выполнен комплекс работы по термосанации здания, реконструкции системы отопления. Также оборудована автономная котельная.

В частности, были заменены оконные блоки и входные двери, проведена теплоизоляция стены ниже уровня земли. Для отопления спортзала использовали инфракрасные отопительные панели.

Отметим, что ранее в Николаевской ОГА сообщали, что работы должны были быть завершены еще в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что местный житель выкинул бытовой мусор в отдаленном районе Снигиревки, окрестные обитатели не стали терпеть загрязнение и проинформировали правоохранительные органы о факте правонарушения.