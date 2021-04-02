Местный житель выкинул бытовой мусор в отдаленном районе Снигиревки, окрестные обитатели не стали терпеть загрязнение и проинформировали правоохранительные органы о факте правонарушения.

Об этом сообщает местная газета «Сніг».

Оперативники Баштанского районного отделения полиции мониторили Facebook и обнаружили обращение жителей Снигиревки, которые пожаловались, что своеземец высыпал мусор на окране города.

Правоохранители провели следственные действия и выявили нарушителя, в отношении него составили административный протокол, который направили на рассмотрение административной комиссии Снигиревской ОТГ.

Напомним, жители Галициново жалуются, что на территории их села устроили свалку, куда свозят строительные отходы из Николаева.