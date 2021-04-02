На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

Владимир Зеленский cчитает, что контрабанда — проявление экономического терроризма по отношению к стране.

— Черная пятница наступила для ряда юридических и физических лиц. Прежде всего речь о контрабанде. Это экономический терроризм против Украины. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, которых недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 миллиардов вследствие неэффективной работы таможни, — сказал президент.

По словам Владимира Зелинского, сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Лидер страны заверил, что борьба с контрабандой продолжится и дальше. Он рассказал, что также отстранены от работы «десятки должностных лиц таможенных органов».

Кроме того, власть готовит законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войск у границы Украины.