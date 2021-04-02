Офис президента провел закрытое совещание с участием представителей силовых структур и разведки из-за обострения ситуации в Донбассе.

Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Вчера (1 апреля — прим.) в Офисе президента состоялась закрытое совещание по этому поводу. Соответствующие представители всех силовых структур, нашей разведки имели доклад, — сообщил Алексей Данилов.

При этом он добавил, что СНБО постоянно отслеживает ситуацию на границе с Россией и в зоне проведения ООС.

— Мы каждый день мониторим ситуацию. Ситуация находится под полным контролем, — заверил Алексей Данилов.

В свою очередь источник издания в СНБО сообщил, что участники заседания совета не ожидают на масштабную агрессию со стороны России.

— С высокой вероятностью может увеличиться количество провокаций, количество обстрелов. Но широкомасштабного наступления России ожидать не стоит. Это будет слишком дорого для них, — сказал собеседник издания.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войск у границы Украины.