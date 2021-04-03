Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список «топ-10 контрабандистов», попавших под санкции СНБО. Решение о введении санкций было принято на заседании 2 апреля.
Об этом Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
По словам Данилова, под санкции попали:
Бокало Иван Васильевич.
Пересоляк Валерий Иванович.
Кушнир Юрий Радулович.
Еримичук Александр Владимирович.
Фирманюк Орест Игоревич.
Альперин Вадим Александрович.
Чудаков Александр Леонидович.
Шерман Виктор Бенедиктович.
Кравченко Александр Николаевич.
Дидух Владимир Степанович.
— Это перечень не последний, дальше на следующих заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы, — отметил Алексей Данилов.
Отметим, в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. В конце ноября того же года он был задержан, ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Судом ему была определена мера пресечения с альтернативой залога в размере 70 млн гривен, который Альперин выплатил.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список «топ-10 контрабандистов», попавших под санкции СНБО. Решение о введении санкций было принято на заседании 2 апреля.
Об этом Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
По словам Данилова, под санкции попали:
Бокало Иван Васильевич.
Пересоляк Валерий Иванович.
Кушнир Юрий Радулович.
Еримичук Александр Владимирович.
Фирманюк Орест Игоревич.
Альперин Вадим Александрович.
Чудаков Александр Леонидович.
Шерман Виктор Бенедиктович.
Кравченко Александр Николаевич.
Дидух Владимир Степанович.
— Это перечень не последний, дальше на следующих заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы, — отметил Алексей Данилов.
Отметим, в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. В конце ноября того же года он был задержан, ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Судом ему была определена мера пресечения с альтернативой залога в размере 70 млн гривен, который Альперин выплатил.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.