Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список «топ-10 контрабандистов», попавших под санкции СНБО. Решение о введении санкций было принято на заседании 2 апреля.

Об этом Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По словам Данилова, под санкции попали:

Бокало Иван Васильевич.

Пересоляк Валерий Иванович.

Кушнир Юрий Радулович.

Еримичук Александр Владимирович.

Фирманюк Орест Игоревич.

Альперин Вадим Александрович.

Чудаков Александр Леонидович.

Шерман Виктор Бенедиктович.

Кравченко Александр Николаевич.

Дидух Владимир Степанович.

— Это перечень не последний, дальше на следующих заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы, — отметил Алексей Данилов.

Отметим, в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. В конце ноября того же года он был задержан, ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Судом ему была определена мера пресечения с альтернативой залога в размере 70 млн гривен, который Альперин выплатил.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.