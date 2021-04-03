Украинская армия намерена присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции в Средиземном море.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, по словам полковника Андрея Павелко, в планах Украины - "увеличение национального вклада в операции и миссии НАТО".

— Уже в этом году планируется привлечь первые активы в миссии НАТО в Ираке и операции НАТО «Морской охранник» в Средиземном море, а в дальнейшем — наращивать наш вклад, — рассказал Андрей Павелко.

В Генштабе напомнили, что на сегодня ВСУ принимают участие в операции НАТО в Косово и тренировочно-совещательной миссии НАТО в Афганистане.

Напомним, 29 марта зафиксирована активность российских бомбардировщиков и истребителей над Черным, Балтийским и Северным морями, а также на севере Атлантики. В связи с чем самолеты НАТО 10 раз поднимались в небо для их сопровождения.