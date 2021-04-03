Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что пока не поступали предложения от президента или правительства о введении чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с COVID-19.



Об этом он сообщил в эфире канала «Наш», пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос о возможности введения комендантского часа в Киеве или в регионах Украины, и обсуждается ли возможность введения чрезвычайного положения в связи с карантинными ограничениями, спикер отметил, что соответствующие предложения должны исходить от правительства.

— Возвращаясь к вопросу о чрезвычайном положении. Если будут даны предложения... В данном случае они даже не от СНБО должны звучать, если я не ошибаюсь, по закону, от Кабинета министров Украины, потому что это эпидемическая ситуация. После этого они рассматриваются президентом, президент издает указ. И в течение двух суток, как показывает практика, это происходит быстрее, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады, — пояснил Дмитрий Разумков.

В то же время он отметил: «Исходя из сегодняшней ситуации, пока соответствующей информации ни от президента Украины, ни от Кабинета министров не поступало».

Дмитрий Разумков добавил, что парламент в случае необходимости готов делать зависящие от него шаги.

Напомним, накануне в Украине был установлен очередной антирекорд по заболеваемости и летальным случаям.