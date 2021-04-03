После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых — 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

«Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины», — говорится в сообщении.

В Гостаможслужбе добавили, что, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

В частности, в территориальных органах отстранены:

на Одесской таможне — 22 работника;

на Закарпатской — 23 работника;

на Киевской — 8 работников;

на Волынской — 23 работника;

на Галицкой — 46 работников;

на Буковинской — 3 работника.

Отстранение связано с тем, что на заседании СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.