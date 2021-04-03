В Ивано-Франковской области продолжается пересчет голосов на округе 87 на довыборах в Верховную раду. Осталось подсчитать голоса из 11 участков.

Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».

В настоящее время продолжается заседание окружной избирательной комиссии, которая пересчитывает голоса на 20 участках.

«Теперь осталось пересчитать 11 участков. Если вы все пропустили, то вчера на четырех участках обнаружили расхождения в голосах, на трех — голосования признали недействительным», — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, по состоянию на утро 3 апреля подсчитано 92,3% голосов. На округе побеждает кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк с 14 638 голосами. За ним идет Александр Шевченко от партии «За майбутнє», за которого отдали голоса 13 936 избирателей.

Напомним, ранее кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» по округу № 87 на Прикарпатье Александр Шевченко заявил о фальсификациях во время подсчета голосов.