Кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» по округу № 87 на Прикарпатье Александр Шевченко заявил о фальсификациях во время подсчета голосов. Он обвинил «слуг народа» в краже голосов, которые отдали в его пользу.

Об этом кандидат написал на своей странице Facebook.

Он заявил, что на участке № 261030 в селе Микуличин, где выборы признали недействительными, у него украли 100 голосов. По данным кандидата, он набрал там 377 голосов, а у его конкурента от «Слуги народа» Василия Вирастюка был 141 голос. Однако часть избирательной документации по этому участку похитили. В частности, исчезли 100 бюллетеней. Александр Шевченко обвиняет в нарушениях команду «Слуги народа», а также представителя от этой партии в ОИК.

Ранее сообщалось, что с участка селе Иваниковка исчезло 47 блюллетеней. Кандидат от «За майбутнє» утверждает, что там были голоса в его пользу.

— Наша команда имеет многочисленные факты фальсификации выборов. По нашему мнению, представителей партии «Слуга народа», кражу бюллетеней кандидата Александра Шевченко обеспечивали работники спецподразделений СБУ. Речь идет не просто о вмешательстве в результаты волеизъявления, а позорное нарушение прав людей в нашей стране, — написала команда кандитата.

Напомним, на одном из избирательных участков 87 округа в Ивано-Франковской области результаты довыборов в Верховную раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому.