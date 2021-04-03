На Николаевщине завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск «Козак Мейс — 2021» («Cossack Mace — 2021»), которые состоятся через несколько месяцев.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Они пройдут в Межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне «Широкий лан» возле села Михайловка в Николаевской области.

Как отметил председательствующий на конференции начальник отдела многонациональных учений Командования Сухопутных войск ВС Украины полковник Виталий Негоденко, во время недельного планирования все основные задачи были успешно выполнены. В частности, сделана рекогносцировка местности, детально проработаны сценарии обучения и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооруженных Сил Украины и стран-участниц.

В целом в «Козак Мейс — 2021», к проведению которого планируется привлечь представителей не менее 5 государств — членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира», примут участие более 1000 военнослужащих.

Оперативно-стратегический фон обучения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

«В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей. Еще одной важной задачей этого международного обучения является дальнейшее совершенствование возможностей межвидового центра подготовки военных частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и армий стран-членов НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.